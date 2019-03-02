أطباء: مرضى السكري أكثر عرضة لفقدان البصر

2019/03/02 | 14:41

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متابعة : سومر نيوز

حذر أطباء في مستشفى “كليفلاند كلينيك، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري من النوبات المف...

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