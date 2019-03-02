مصدر: الفتح وسائرون يبدأن اجتماعاً لحسم ملف الوزارات الشاغرة

2019/03/02 | 14:43

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بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر سياسي، السبت (2 اذار 2019)، ببدء اجتماع بين تحالفي الفتح وسائرون، لحسم ملف الوزارات الشاغرة...





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