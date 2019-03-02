افتتاح مراكز لتأهيل النازحين في نينوى ومحافظات اخرى

2019/03/02 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} افتتحت وزارة الهجرة والمهجّرين، اليوم السبت، بالتعاون معَ منظمة الهجرة الدولية (iom) مركزين رئيسيين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين إلى مناطقهم في محافظة نينوى، وتزويدهم بمشاريع مدرة لتأمين مصادر الرزق .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز، في بيان تأن "المركزين سيلعبان دورا مهما في تأهيل العوائل العائدة من خلال مشاركتهم الدورات العملية واكتسابهم خبرات لتنفيذ مشاريعهم"، مبينا ان "المركزين تم افتتاحهما في الجانب الايسر من مدينة الموصل وقضاء الحمدانية".واشار الى أن "ستة مراكز أخرى سيتم افتتاحها للغرض نفسه، اثنان في محافظة ديالى ومثلهما في صلاح الدين، وواحد في كركوك والأخر في محافظة الأنبار".وقال إن "المراكز ستتولى تقديم المساعدات والتدريب للنازحين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد العودة الى مناطق سكناهم الاصلية".

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