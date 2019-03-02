الخارجية الإيرانية : اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران أكاذيب مكررة ..

2019/03/02 | 14:47

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الخارجية الإيرانية : اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق #إيران

في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي أكاذيب مكررة ..



نوصي وزير خارجية

الإمارات بمتابعة الكارثة الانسانية التي تحصل في اليمن بسبب العدوان

الاماراتي عليه بدلا من اتهامه الآخرين

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