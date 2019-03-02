قيادي بالمجلس الوطني الكوردي: مطلبنا منذ البداية هو سوريا فيدرالية ديمقراطية تعددية

2019/03/02 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد القيادي في المجلس الوطني الكوردي، كاميران حاجو، أنهم في المجلس يطالبون منذ البداية بسوريا فيدرالية ديمقراطية تعددية، لأن الفيدرالية حلٌّ أمثل وتخدم الشعب السوري كله، وليس الكورد فقط، مشيراً إلى أن الفيدرالية هي أنسب الحلول للمجتمعات المتنوعة، كالمجتمع السوري.وقال حاجو، اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، بمدينة أربيل، والذي انطلق أمس الجمعة وما زال مستمراً، إن "مطالبنا لسيت قائمةً على أساس عاطفي، بل على أساس المصالح، وهناك 3 نقاط لكي نتمكن من الاستمرار بعلاقاتنا مع مختلف الأطراف، الأولى نظرتها للثورة السورية وموقفها منها، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا في المجلس الوطني الكوردي جزء من الثورة السورية منذ البداية، والثانية هي نظرة هذه القوى أو الأطراف لنظام الحكم المستقبلي في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الكوردية، أما الثالثة فتتعلق برؤيتنا في المجلس الوطني الكوردي حول سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق ومستقبل الكورد فيها".وأضاف حاجو: "نطالب بسوريا فيدرالية ديمقراطية تعددية، لأن الفيدرالية حلٌّ أمثل وتخدم الشعب السوري كله، وليس الكورد فقط، لأن المجتمع السوري متعدد القوميات والأديان، ومثل هذه المجتمعات تعتبر الفيدرالية وتوزيع السلطة أنسب الحلول بالنسبة لها".وتابع قائلاً: "نحن معارضون للنظام السوري منذ البداية، وطالبنا مراراً بإحداث تغيير حقيقي في جوهر هذا النظام، ولكن لا نرى أن هناك لغةً مشتركة ولا نقاط التقاء بيننا وبين النظام، ولم نتفاوض معه إلا في إطار مفاوضات جنيف من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وقد وصلت إلى طريق مسدود لأن النظام السوري دكتاتوري وليس مستعداً لأي تغيير نحو الديمقراطية، لذلك لم تنجح مباحثات جنيف".لافتاً إلى أن "النظام السوري الذي حكم لسنوات طويلة، يعلم أن أي خطوة نحو الديمقراطية تعني انهياره، لذلك لم تتقدم مباحثات جنيف، ونحن في المجلس الوطني الكوردي نعتقد أن النظام السوري غير مستعد لمنح الكورد أي حقوق، وأكبر مثال على ذلك هو أن النظام لم يمنح حزب الاتحاد الديمقراطي أي حقوق رغم المباحثات التي جرت بينهما".وأردف القيادي في المجلس الوطني الكوردي: "كانت علاقات قسم من المعارضة السورية جيدةً جداً مع تركيا التي ساندت الثورة السورية منذ البداية، ورأينا أنه ليس من مصلحتنا معاداتها".منوهاً إلى أن "تركيا دولة إقليمية مهمة للغاية، وربما تعتبر أهم دولة فيما يتعلق بالأزمة السورية، فهناك حدود طويلة، ليس فقط مع سوريا، بل معنا نحن ككورد أيضاً، وقد طالبنا تركيا بأن تكون بيننا مباحثات قائمة على أساس شبيهٍ بعلاقاتها مع إقليم كوردستان، حيث توجد علاقات متينة بين أربيل وأنقرة قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتمنى أن تكون علاقات كورد سوريا مع تركيا، مماثلة".وزادَ بالقول: "طالبنا تركيا بدعم وحماية حقوق الكورد تماماً كما ساندت ودعمت الثورة السورية، وتركيا من جهتها أكدت دعمها الكورد وللشعب السوري كله، كما يريد ويرغب الشعب السوري نفسه، وأنها لا تتدخل، وستدعم أي اتفاق يتوصل إليه السوريون فيما بينهم".ومضى حاجو قائلاً: "عفرين من المناطق المهمة الخاضعة لسيطرة تركيا، ولكن الأوضاع فيها سيئة للغاية، فالمجموعات السورية المسلحة تمارس انتهاكات واضحة بحق أهلنا هناك، من خطفٍ واعتقال وغير ذلك الكثير، وهذا ليس في مصلحة تركيا ولا في مصلحة أحد، لذلك من الضروري أن تقوم تركيا بدور أفضل، ويجب ألا تغضَّ الطرفَ عن هذه الانتهاكات، مثل جلب أناس من مناطق أخرى إلى عفرين، لأن عفرين بالنهاية منطقة سورية وستعود أليها، ولا يمكن لأحد تغيير التاريخ والجغرافية".مشدداً على أنه "يجب إيجاد نموذج ديمقراطي في شرق الفرات يمكن أن يكون بديلاً للنظام، وكذلك يزيل التوتر مع تركيا، فليس من مصلحة أحد حدوث حرب في مناطق كوردستان سوريا ولا في شرق الفرات، وقد طالبنا واشنطن بالقيام بدور إيجابي في هذا السياق".واختتم بالقول: "أربيل قدمت دعماً لا محدود للكورد ولجميع السوريين، كما قدمت دعماً كبيراً لقيادات المعارضة السورية، فضلاً عن 3 اتفاقيات متعلقة بنا كأبناء كوردستان سوريا، وبرعاية من فخامة الرئيس مسعود البارزاني، دون أن تنحاز أربيل لأي طرف ضد الآخر، بل انطلاقاً من الحسِّ الوطني والقومي".وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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