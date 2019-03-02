الرافدين يعلن صرف سلف لـ 2000 موظف

2019/03/02 | 14:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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