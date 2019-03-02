محافظ بغداد يدعو وزارة المالية الى الاسراع في تحويل موظفي العقود على الموازنة التشغيلية

2019/03/02 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ بغداد فلاح الجزائري،اليوم السبت، وزارة المالية الاسراع بتحويل موظفي العقود في المحافظة على المًوازنة التشغيلية .

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