الاستخبارات العسكرية: القبض على ارهابيين اثنين في الصقلاوية

2019/03/02 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى جند الخلافة في منطقة الصقلاوية التابعة لمحافظة الانبار.

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