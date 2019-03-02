2019/03/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قادرة على مواجهة الإستراتيجيات العسكرية الأمريكية.وقال غيراسيموف في مؤتمر استراتيجية الدفاع، أن “بدأ تطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية، أطلق عليها (حصان طروادة)، وجوهرها يكمن في الاستخدام النشط لإمكانيات الاحتجاج لزعزعة الاستقرار، بينما يتم مهاجمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غيراسيموف: الجيش الروسي مستعد للتعامل مع كافة إستراتيجيات واشنطن alansaar.

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