مسؤول بالخارجية التركية: أردوغان اتخذ خطوات شجاعة لحلِّ المسألة الكوردية

2019/03/02 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأوضح رئيس مركز الأبحاث بوزارة الخارجية التركية، أوفوك أولوتاش، أن أردوغان اتخذ خطوات أكثر شجاعة من أوزال وهذه الخطوات فعالة لحل المسألة الكوردية.وقال أولوتاش، اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، بمدينة أربيل، والذي انطلق أمس الجمعة وما زال مستمراً، إن "مشكلة تركيا هي مشكلة إيران، ومشكلة العراق، ومشكلة لبنان، ولو أننا وضعنا قائمة بالمشاكل، سيأتي عدم الاستقرار في المقدمة، لأنه بعد عدم الاستقرار، يأتي الإرهاب، وهو أيضاً مرتبط بعدم الاستقرار".وأضاف أولوتاش أن "أردوغان اتخذ خطوات أكثر شجاعة من أوزال وهذه الخطوات فعالة لحل المسألة الكوردية، أما الكورد في سوريا، فلديهم مشكلة هوية".وتابع رئيس مركز الأبحاث بوزارة الخارجية التركية: "بينما كانت هناك خطوات في مسألة الحل، مازال المواطن الكوردي في تركيا على حاله، لأن تلك الخطوات أعيقت".مشيراً إلى أن "تركيا متنوعة دينياً وقومياً، وهناك الدراسةُ باللغةِ الأم لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية".كما لفت إلى أن "تركيا دعمت قومية هامة في سوريا، وهي تدعمهم للدخول في المعترك السياسي، لكن يجب أن يكون الكورد بعيدين عن حزب العمال الكوردستاني لتلقي هذا الدعم".وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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