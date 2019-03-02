امانة بغداد تمهل أصحاب الاكشاك وتجاوزات المحال في الكرادة أسبوعا واحدا

2019/03/02 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أمانة بغداد، اليوم السبت، انذاراً لإصحاب الاكشاك وتجاوزات المحال في الكرادة وسط بغداد.وقالت الامانة في بيان، إنه “الى اصحاب الاكشاك وتجاوزات المحال في الكرادة،،داخل، تنذركم امانة بغداد،،دائرة بلدية الكرادة لمدة اسبوع واحد فقط، لتصريف بضاعتكم”.واضاف البيان، أنه “بعدها سيتم رفع جميع تجاوزات الارصفة والاكشاك واتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم”، لافتا الى أنه “قد […]

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