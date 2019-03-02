وزارة الهجرة تفتح مراكز تأهيل وتمكين النازحين في نينوى ومحافظات اخرى

2019/03/02 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الهجرة والمهجّرين بالتعاون معَ منظمة الهجرة الدولية (iom) مركزين رئيسيين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين إلى مناطقهم في محافظة نينوى وتزويدهم بمشاريع مدرة لتأمين مصادر الرزق وسبل الحياة الكريمة .وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز أن المركزين سيلعبان دورا مهما في تأهيل العوائل العائدة من خلال مشاركتهم الدورات […]

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