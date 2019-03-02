2019/03/02 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/أمانة بغداد تنذر أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة بالكرادة

02/03/2019 14:28:00 PM |

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واع بغداد

انذرت أمانة بغداد، السبت، أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة بمنطقة الكرادة.

وقالت بلدية الكرادة، في بيان تلقت تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )الى "اصحاب البسطات وتجاوزات المحلات في الكرادة/ داخل، تنذركم امانة بغداد/ دائرة بلدية الكرادة لمدة اسبوع واحد فقط لتصريف بضاعتكم بعدها سيتم رفع جميع تجاوزات الارصفة والبسطات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم، وقد اعذر من انذر".

وأشار البيان، إلى أن "المنطقة شهدت قبل يومين حملة جديدة لازالة التجاوزات".

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