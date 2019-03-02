العالم يشهد الليلة ظاهرة فلكية نادرة باقتراب ثلاث كواكب هي زحل والمشترى والزهرة من القمر

2019/03/02 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العالم ، الليلة اقتراب ثلاث كواكب هي زحل والمشترى والزهرة من القمر في السماء الصافية، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.ووفقا للخبراء، فإن أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس الأحد، بنحو ساعة.وقال خبراء الظواهر الفلكية إنه في هذه الليلة، سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر، في حين سيكون […]

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