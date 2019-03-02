2019/03/02 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن مزاعم الانسحاب الأمريكي من سوريا ليست سوى إعلانات زئبقية أمريكية لإطالة أمد استثمار الإرهاب.وقال الجعفري، أن “الإرهاب سلاح مستمر بيد رعاته ومموليه، وتتم إعادة تدويره لتوظيفه في هذه البقعة أو تلك”، متسائلًا: “من نقل الإرهابيين من حلب إلى النيجر؟ ومن أخلى قيادات داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مندوب سوريا للأمم المتحدة: الأمريكان والأتراك يعرفان مكان “البغدادي” alansaar.

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