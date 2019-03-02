2019/03/02 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YGXqsWJMzdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة كروية .. رئيس نادي الديوانية يستلم 83 ورقة من اجل اعطاء صوته في انتخابات اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة كروية .. رئيس نادي الديوانية يستلم 83 ورقة من اجل اعطاء صوته في انتخابات اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).