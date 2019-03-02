هل تطيح شهادته برئيس الوزراء... مدير سابق لمكتب نتنياهو يتحداه في ملفات الفساد

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قناة عبرية أن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ديفيد شيران، سيدلي بشهادته ضد بنيامين نتنياهو، في إطار التحقيقات الخاصة بملفات الفساد.

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