وزير جزائري سابق في جنيف: بوتفليقة انتهى والمقربون منه يبحثون عن مخرج

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علي بنواري، وزير المالية الجزائري الأسبق، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعالج حاليا في سويسرا، لن يترشح مرة أخرى.

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