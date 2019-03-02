بالفيديو فنانة عربية في وضع صحي مؤسف

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو للفنانة الجزائرية فلة وهي بوضع صحي حرج في المستشفى.

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