وفاء عامر مستاءة بعد المقطع “الإباحي”: مستعدة لعمل أي شيء مع خالد يوسف

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت الفنانة وفاء عامر, رغبتها في العمل مع المخرج خالد يوسف, بالرغم من الضجة المثارة حوله بسبب الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها بكثافة.وقالت عامر خلال استضافتها ببرنامج “تحت السيطرة” على قناة النهار, “مستعدة أعمل أي حاجة مع خالد يوسف؛ لأنه بصراحة هو صاحب فضل عليّ”, وذلك في تعليق عن قبولها دورها […]

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