محافظ بغداد يوجه طلبا لوزارة المالية بشأن اصحاب العقود

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري, السبت, حاجة المحافظة لموظفي العقود, مطالبا وزارة المالية الاسراع بتحويلهم على الموازنة التشغيلية.وذكر المكتب الاعلامي للجزائري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019), ان “محافظ بغداد فلاح الجزائري, لبّى دعوة وزير التخطيط للمشاركة في اعمال ورشة عمل اقامتها وزارة التخطيط, وحضرها معظم المحافظين […]

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