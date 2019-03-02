الدين ليس كبش فداء. العلمانية واللابديل.

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ عبد الهادي الدراجي

اعكف على قراءة نتاج ( كارين آر مسترونغ ) الأخير حول الدين وتاريخ العنف وكارين هي : مؤلفة بريطانية لعدة كتب في

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