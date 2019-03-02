الجشعمي: ربط الخليج بأوروبا بسكك حديد عبر العراق قتل لميناء الفاو ..

2019/03/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

رفض النائب عن كتلة الحكمة، خالد الجشعمي، دعوات ربط دول الخليج بأوروبا من خلال تفعيل خط سكك حديد يمر بالعراق، واصفا هذا المشروع بـ{القاتل} لميناء الفاو الكبير.وقال الجشعمي في بيان صحفي ان "الدعوات التي أطلقت خلال زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي باقامة المناطق الحرة وربط دول الخليج العربي باوروبا من خلال سكك حديد تمر بالأراضي العراقية هي دعوات مضرة بالعراق واقتصاده"، موضحا أن "تنفيذ هكذا مشاريع ستعتبر قاتلة لميناء الفاو الكبير حيث سيبقى ميناء محلي لا يضيف شيء للاقتصاد العراقي".وأكد الجشعمي، ان "المطلوب منا اليوم كمجلس نواب وحكومة اتحادية العمل على إكمال ميناء الفاو الكبير وبناء سكك حديدية تابعة للعراق لربط ميناء الفاو باوروبا وليس تفعيل ربط دول الخليج باروربا من خلال ميناء مبارك الكويتي".وبين أن "إكمال ميناء الفاو والقناة الجافة التي تربطه باروربا سيكون له مردودات مالية ضخمة للعراق وانعكاسات ايجابية لانعاش الواقع الاقتصادي وتوفير الآلاف فرص العمل الشبابي".

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