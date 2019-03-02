ثائر احمد مدربا لكرة الطلبة خلفا ليحيى علوان

2019/03/02 | 15:14

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بغداد اليوم

اكد مشرف فريق الطلبة لكرة القدم حيدر عبد الرزاق اليوم السبت، ان المدرب ثائر احمد سيتولى قيادة كرة الانيق خلفا للمدرب السابق يحيى علوان.





وكشف عبد الرزاق في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" الكادر التدريبي الجديد سيتألف من ثائر احمد مدربا ومهدي كاظم مساعدا للمدرب وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى".





واختتم ان" إدارة الانيق تضع ثقتها بالكادر التدريبي الجديد لإكمال مسيرة المدرب السابق يحيى علوان في الدوري العراقي ومسابقة الكأس".

وكانت آخر مهمة تدريبية لثائر احمد مع فريق امانة بغداد في منافسات الموسم الجاري.

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