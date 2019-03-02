2019/03/02 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي لليابان، وهو ثاني زلزال بعد ان سجلت السلطات العمانية زلزالا اخر فجر اليوم في بحر العرب وبعد ان أعلنت ايران عن هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت محافظة كرمان وسط ايران.

وبحسب صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، وقع الزلزال على بعد 114 ميلًا، جنوب شرق مدينة "نيمور" على عمق 10 كيلو مترات.وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "JMA"، قوة الزلزال المبدئية بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل وقوع أضرار وخسائر خطيرة، كما لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي.وكان علماء جيولوجيون يابانيون حذروا من أن زلزالا قوته 7 أو 8 درجات من المرجح أن يضرب اليابان على طول حلقة النار في المحيط الهادئ في السنوات الثلاثين القادمة.يذكر أن اليابان تقع على حزام النار المحيط الهادئ المميت المعروف بزلازله وبراكينه، حيث إنه في مارس 2011، شهدت شمال شرق اليابان زلزالًا قوته 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في حدوث كارثة تسونامي مدمرة، وقتلت الكارثة الطبيعية ما لا يقل عن 15893 شخصا مع أكثر من 2500 آخرين لا يزالون مفقودين أو يفترض أنهم ماتوا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثالث في اسيا اليوم .. زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثالث في اسيا اليوم .. زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).