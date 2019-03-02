وزارة الاتصالات تضبط ابراجا لتهريب الانترنيت في محافظة شمالية

2019/03/02 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الاتصالات، ضبط أبراج رئيسية في منطقة نائية على طريق كركوك- موصل قرب محافظة أربيل كانت تستخدم لتهريب سعات الانترنت.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات بمكافحة تهريب سعات الانترنت وبعملية نوعية من خلال جرد ابراج الانترنت والتي قامت بها كوادر مديرية اتصالات نينوى بالتعاون مع جهاز الامن الوطني تم التوصل الى ابراج رئيسية في منطقة (نائية) على طريق كركوك--موصل قرب محافظة اربيل تستخدم لتهريب سعات الانترنت".واضافت انه "تم خلال العملية ضبط وسائل التهريب واتخاذ الاجراءات القانونية واقامة الدعاوى ضد الشركات المخالفة".ودعت الوزارة بحسب البيان الاجهزة الامنية والمواطنين للتعاون مع كوادر الوزارة من اجل ايقاف التهريب والسيطرة على هدر المال العام.

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