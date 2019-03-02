استشهاد ضابط بانفجار عبوة ناسفة غرب كركوك

2019/03/02 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن استشهاد ضابط برتبة نقيب بانفجار عبوة ناسفة قرب الحويجة.وقال المصدر ان عبوة زرعها عناصر داعش استهدفت مركبة للشرطة الاتحادية ادت لاستشهاد ضابط برتبة نقيب بالقرب من قضاء الحويجة غرب كركوك .

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