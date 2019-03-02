نائب عن الفتح: أمريكا تسعى لتشكيل قوة من العراقيين أمريكية الولاء

2019/03/02 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو تحالف الفتح حنين القدو، اليوم السبت، أن تسليح وتدريب بعض المحسوبين على العشائر العراقية من قبل القوات الأمريكية يشكل خطورة كبيرة على وحدة العراق.القدو في تصريح له ذكر، أن “الهدف الأساس التي تسعى لتحقيقه واشنطن من خلالها تدريبها وتسليحها أفراد العشائر يكمن في تكوين قوة ولائها أمريكيًا وليس عراقيًا”.وأضاف أن […]

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