الأيزيديّون يؤكدون “فاجعة” مذبحة الـ 50 فتاة رسميًا.. مصداقية العالم على المحك!

2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت المديرية العامة للشؤون الايزيدية, السبت, بياناً حول حقيقة إعدام “داعش” لـ50 امرأة ايزيدية من المختطفات لديه في منطقة الباغوز السورية, مبينة أنها تأكدت أن الحادثة وقعت بالفعل, محملة منظمات المجتمع المدني والدولي والامم المتحدة, مسؤولية مايتعرض له الايزيدون المختطفون على يد “داعش”.وقالت المديرية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم […]

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