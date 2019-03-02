حركة التغيير تعلن الاتفاق النهائي مع الديمقراطي بشأن مناصبها في حكومة كردستان

2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هفال فتاح – السليمانية كشفت عضو المجلس الوطني في حركة التغيير كويستان محمد اليوم السبت، أن الحركة حسمت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الوزرات التي ستحصل عليها في الكابينة الوزراية الجديدة .وقالت محمد في تصريح لـ”ناس” اليوم ( 2 آذار 2019) إن “الوزرات التي ستتولى حركة التغيير إدارتها في الحكومة المقبلة وبالاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني […]

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