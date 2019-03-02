آخر موقف لباكستان بشأن حرس الحدود الايرانيين المختطفين

2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية باكستان «شاه محمود قريشي» اليوم السبت، إنّ مساعي البلاد متواصلة لتحرير باقي حرس الحدود الايرانيين المختطفين مؤكداً أنّ حكومة ايران على علم

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