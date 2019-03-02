2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان مقتصب تلقت الغدير ، نسخة منه، ان "إدارة النادي سمت ثائر احمد مدرباً للانيق ويساعده مهدي كاظم وعماد هاشم مدربا للحراس".تجدر الاشارة إلى أن الادارة اقالت الكادر التدريبي بقيادة يحيى علوان لتراجع نتائج الفريق.انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الطلبة يكشف عن مدربه الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الطلبة يكشف عن مدربه الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).