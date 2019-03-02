430 رجلَ أعمالٍ فقدوا لقبَ

2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي، وفقا لتقرير شركة أبحاث "هورون"، حيث أصبح عدد المليارديرات في العالم 2470 شخصا، ومن جهة أخرى دخل 201 شخصا جديدا إلى القائمة كما يبلغ متوسط عمر الأثرياء 64 عاما.ويبقى المدير التنفيذي لـ"أمازون"جيف بيزوس محتفظا بالمركز الأول في قائمة أثرياء العالم للعام الثاني على التوالي، فتبلغ ثروته 147 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن العام السابق، وحصل مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس على المركز الثاني، ثم تلاه وارن بافيت صاحب شركة "بيركشاير هاثاواي".يذكر أن الصين الكبرى، التي تشمل هونغ كونغ وتايوان، كانت تترأس القائمة، بعدد ملياردياتها 658 وقد فقد 161 منهم لقبهم خلال عام 2018، وتبعتها الولايات المتحدة بـ 584 ملياردير، وألمانيا، بـ117 ملياردير.في سياق آخر بينت دراسة لمنظمة "أوكسفام" الخيرية والإنسانية الدولية، أن عدد المليارديرات في العالم ازداد بمقدار مرتين تقريبا خلال 2018، وتزداد ثروتهم بمعدل 2.5 مليار دولار يوميا.سنكون معكم والبث المباشر للمهرجان الجماهيري الذي يقيمه ابناء ( سهل نينوى ) وفاءآ وعرفانآ لتضحيات الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي .انتهى .م ك

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