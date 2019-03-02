بطولة للعبة الجودو في النجف

2019/03/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف -

كلمة

تنطلق اليوم السبت منافسات البطولة التنشيطية للجودو لفئات

البراعم والأشبال والناشئين (فردي)، والتي ينظمها الاتحاد الفرعي

للعبة في النجف برعاية الاتحاد العراقي المركزي للعبة.

ويشارك في البطولة التي ستقام على قاعة منتدى شباب الغري في محافظة

النجف أكثر من عشرين نادياً يتصدرهم نادي الشرطة حامل لقب بطولة

شهداء العراق الأخيرة، ونادي النجدة والجنسية والكهرباء والمحمودية

ومنتدى شباب الشعلة، فضلا عن نادي الخليج من محافظة البصرة ومنتدى

شباب الإسكان من محافظة القادسية، ومنتدى شباب النصر من محافظة ذي

قار، وناديي الثورة وسولاف من محافظة كركوك.

وتشارك أيضا أندية محافظة النجف متمثلة بنادي النجف ونادي التضامن

ونادي المشخاب إضافة الى منتدى شباب الغري، ويشارك في البطولة أيضا

نادي داموك من محافظة الكوت، اضافة الى منتخب كربلاء.

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