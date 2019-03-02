2019/03/02 | 15:43

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مسؤول أمريكي: عقوبات جديدة بانتظار "حزب الله"

متابعة -

كلمة

أكد مسؤول أميركي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الرئيس

دونالد ترمب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني،

وستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين

اللبنانيين، نافياً أن يكون هناك أي استهداف للجيش

اللبناني.

ورحّب مدير برنامج "ستاين" لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، ماثيو

ليفيت، بالقرار البريطاني المتأخر حسبه، مؤكداً أن الولايات المتحدة

لم يكن لها أي دور بذلك.

كما لفت ليفيت إلى أن قرار بريطانيا ضد حزب الله لم يُتخذ بسبب نشاط

محدد للحزب في بريطانيا ولكن بسبب أنشطته في المنطقة، مشيراً إلى أن

هناك تغيراً في الموقف الأوروبي تجاه الصراع الدائر في سوريا

والعراق.

وانضمت بريطانيا، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية بحظر حزب

الله في مجمله، بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة...



بعد

قرار لندن حظر حزب الله..



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كذلك شدد على جهود واشنطن للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة

إيران المزعزعة في المنطقة وبرامجها الصاروخية.

وتوقع المسؤول الأميركي صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية

من العقوبات الدولية التي ستستهدف حزب الله من الآن فصاعداً، مضيفاً

أن الهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الحزب عند استخدام النظام المالي

اللبناني.

وانضمت بريطانيا، الاثنين، إلى الولايات المتحدة بحظر حزب الله في

مجمله، بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة "إرهابية"، بعدما

كانت تفصل بين جناحيه السياسي والعسكري.

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