وزارة المالية المصرية تسك عملات تذكارية خاصة

2019/03/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار عملات تذكارية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام".

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