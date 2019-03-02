بعد سنوات من الفراق مصالحة تاريخية بين زياد الرحباني وأخته

2019/03/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت المساعي الحثيثة بجمع الفنان زياد الرحباني مع أخته ريما وتكللت نهايتها بالمصالحة بينهما بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.

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