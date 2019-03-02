جاويش أوغلو: تركيا تضطلع بدور مهم في إعادة إعمار العراق

2019/03/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، إن بلاده ستضطلع بدور مهم في إعادة إعمار العراق.

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