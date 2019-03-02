2019/03/02 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخضراوات الورقية يمكنك تناول الكثير منها حتى الشعور بالشبع، إذ إن السعرات الحرارية في غرام واحد من الخضراوات الورقية أقل بكثير مما هو في غرام واحد من اللحوم.الفشارينصح به أخصائيو التغذية، ونقصد به الفشار الطبيعي الغني بالألياف، باعتباره وجبة خفيفة.التونةيتناولها الرياضيون المحترفون باستمرار لغناها بالبروتين الضروري لبناء العضلات، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية فيها.الفاصولياءغنية بالبروتين والألياف، وتملأ المعدة بسرعة وتشعر الشخص بالشبع.الأفوكادوتحتوي على كميات كبيرة من الدهون الصحية، ورغم ذلك فإنّها ليست ضارة لأن هذه الدهون مختلطة بالكثير من الماء.خل التفاحينصح بإضافته إلى الأطباق الغنية بالكاربوهيدرات، إذ يمنح شعوراً بالشبع.المكسراتلا تؤدي إلى زيادة الوزن رغم مستويات الدهون العالية فيها.



فالمكسرات تساعد على تحسين عملية الأيض وتخفيض الوزن.الحبوب الكاملةهي موجودة في الأرز الأبيض والبني والشوفان، وتحمل الكثير من الألياف وتعزز الشعور بالشبع.الفلفل الحاريعتبر عنصراً فعالاً لخسارة الوزن، وتساعد الحرارة الطبيعية التي يسببها على حرق الدهون في الجسم خصوصاً عند منطقة الخصر.بذور الشياتحتوي كل بذرة منها على 11 غراماً من الألياف، في حين أن تناول صحن صغير منها يُشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن مهما كانت كميتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن مهما كانت كميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).