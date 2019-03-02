القبض على حماية محافظ نينوى لاعتدائه على مدير مدرسة

2019/03/02 | 15:46

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وقال بيان انه في "اطار سعي وزارة الداخلية وحرصها على سيادة القانون لتشمل أحكامه جميع المواطنين ومعاقبة كل شخص يخالف أحكامه بغض النظر عن وظيفته ومكانته أو أي شيء آخر وبناء على اعتداء أحد أفراد حماية محافظ نينوى على مدير مدرسة الفتوة في المحافظة فقد بادرت مديرية الشؤون الداخلية وعلى الفور باستحصال الموافقات القضائية وتوقيف المعتدي".وأضاف ان المعتدى "الان في موقف انضباط الشرطة وفقا لأحكام المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وتمت الإجراءات بتعاون مطلق من قبل السيد المحافظ ومتابعة مستمرة لقائد شرطة محافظة نينوى".وقالت وزارة الداخلية في البيان أنها "لن تتهاون مع اي مخالف لاحكام القانون أو من يعتقد أنه في مكانة تبعده من المساءلة القانونية".

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