2019/03/02 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير باكستان لدى موسكو، قاضي خليل الله، استعداد بلاده الكامل للحوار مع الهند، والتعاطي بإيجابية مع أية جهود تبذل بغية بدء حوار لحل كل الخلافات، منوها في هذا الصدد بسعي روسيا للوساطة بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان ترد على الهند مجددا وتبدي استعداداها للحوار) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان ترد على الهند مجددا وتبدي استعداداها للحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).