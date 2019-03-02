المديرية العامة لشؤون الايزيدية تؤكد قيام “داعش” بنحر 50 ايزيدية في سوريا

2019/03/02 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أقرت المديرية العامة لشؤون الايزيدية، السبت، بقيام عصابات “داعش” الإجرامية بنحر 50 مختطفة ايزيدية في مدينة الباغوز شرقي سوريا، فيما عدت الأمم المتحدة بأنها جزء من كل الجرائم التي تطال الايزيديين.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إنه “خلال أيام قليلة تناقلت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراَ مفاده […]

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