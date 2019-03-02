2019/03/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، اليوم السبت 2 اذار ، مهرجان النخيلة الثقافي الثالث ، في مدينة كربلاء المقدسة, مؤكد انه بتضحيات الحشد والقوات الأمنية وينشر الثقافة والأدب والعلوم في كافة ارجاء المعمورة.وقدم الدكتور الحمداني في كلمة الافتتاح ، "الشكر والامتنان للقوات الأمنية والحشد الشعبي لتضحياتهم وبطولاتهم التي بذلوها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة والسياحة: بتضحيات الحشد والقوات الأمنية افتتح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة والسياحة: بتضحيات الحشد والقوات الأمنية افتتح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).