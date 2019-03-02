قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يبحث مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة التنسيق لتأمين منطقة مسؤوليتهما

2019/03/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة التنسيق لتأمين منطقة مسؤوليتهما.وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار ومعاونه الحاج ابومصطفى الامامي وآمر لواء 16 في الحشد الشعبي الحاج ابوثائر البشيري ومعاونه الحاج غريب تازلي زاروا، اليوم، قيادة المقر المتقدم للقوات المشتركة ...

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