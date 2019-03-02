الكربولي يتحدث عن “تصفير” الاحكام القضائية

2019/03/02 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد نائب رئيس كتلة المحور الوطني النيابية محمد الكربولي، السبت، أن المرحلة الجديدة تتطلب شمول كل العراقيين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بتأثير سياسي بالتصفير.وذكر الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر، ان “عبقرية القائد السياسي تتجلى باتخاذ قرارات شجاعة يتخاذل عنها الاخرون”.وأشار إلى أن “الاعلام يتداول حديثا عن تصفير الاحكام ...

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