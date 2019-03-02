العراق يشارك في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

2019/03/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وكيل وزارة الداخلية الاقدم الدكتور عقيل محمود الخزعلي والوفد المرافق له الى تونس لتمثيل العراق في اجتماع وزراء الداخلية العرب.

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