صور| محمد منير يشعل حفل «فاميلي بارك» بالقاهرة.. وأمينة تشاركه الغناء

2019/03/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الفنان المصري محمد منير إقامة حفله غدًا الجمعة بفاميلي بارك في القاهرة الجديدة مع تخصيص نسبة من الأرباح لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، وبنوك الدم دعمًا منه لمصابي الحادث الأخير.

وقال منير: “بعد سلسلة الأحداث التي شهدها البلد منذ صباح الأربعاء، قررت أن أقيم حفلي في موعده وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفي أهل مصر للحروق، مؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت، فصوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فلابد علينا جميعا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث”.

الحفل يقام تحت عنوان “وحشتنا يا منير” حيث إنه بمنزلة عودة الكينج للحفلات بعد غياب مايقرب من عام ونصف العام، حيث تم عمل التجهيزات للحفل علي مدار أكثر من خمسة أيام متتالية علي قدم وساق دون توقف، تحضيرًا لهذا اللقاء الذي ينتظره جمهوره بعد غياب.

وأكد القائمون على الحفل أنه سيتم إجراء عدد من التعديلات علي برنامج الحفل كما طلب الكينج ليكون حفلاً مختلفًا، وسيكون الحفل أيضًا بمثابة مفاجأة للجمهور، إلى جانب أن منير كان قد أصدر مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان “أبعد عنيك عني”، والتي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح من الألبوم 4 أغنيات هي “روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية”.

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