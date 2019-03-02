الأستثمار والتعليم في العراق

2019/03/02 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صدام البديري… قرأت اليوم على صفحة التواصل الأجتماعي (Facebook) منشورات التهنئة بمناسبة عيد المعلم في العراق وهي مناسبة تعبر عن مدى رفعة وسموالعلم والمعلم والتعليم فقد كان التعلم هو أول أمر وجهه الله تعالى إلى البشرية عبر رسولنا الأكرم محمد (ﷺ) حيث قال تعالى:﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ […]

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