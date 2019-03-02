سوق الشيوخ :رفع اجور التنظيفات البلدية يثير استياء المواطنين

2019/03/02 | 15:58

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شبكة اخبار الناصرية:

اثارت قرارات بلدية سوق الشيوخ الاخيرة برفع اجور التنظيفات المفروضة على اصحاب المحلات حالة استياء واسعة لدى التجار والباعة واصحاب الورش في المدينة .

وتحدث عدد من الباعة لشبكة اخبار الناصرية عن ان البلدية رفعت الاجور عشرة اضعاف ما كانت عليه وفرضت رسوما كبيرة عليهم لا تتناسب مع ما تقدمه البلدية م

شبكة اخبار الناصرية:اثارت قرارات بلدية سوق الشيوخ الاخيرة برفع اجور التنظيفات المفروضة على اصحاب المحلات حالة استياء واسعة لدى التجار والباعة واصحاب الورش في المدينة .وتحدث عدد من الباعة لشبكة اخبار الناصرية عن ان البلدية رفعت الاجور عشرة اضعاف ما كانت عليه وفرضت رسوما كبيرة عليهم لا تتناسب مع ما تقدمه البلدية من خدمات .وقال صاحب محل لالعاب الاطفال في المدينة ، ان اجور التنظيفات رفعت من خمسة الاف دينار عن المحل الواحد الى ٥٠ الف دينار دفعة واحدة وبصورة مفاجئة .

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