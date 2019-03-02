2019/03/02 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية ،السبت، عملية تمشيط وتطهير من حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار.وقال الحشد الشعبي في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الأنبار لملاحقة عصابات “ داعش” الاجرامية وتمشيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تنفذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرقي الأنبار alansaar.

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